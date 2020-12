Erinnerung kann nicht abgesagt werden

Altenburg. Eine Plakatausstellung zum historischen Datum des 9. November wird in Altenburger Gymnasien und am Kornmarkt präsentiert

Der Mauerfall 1989 oder die Reichspogromnacht 1938 sind bekannte Ereignisse, die am Datum des 9. November stattfanden. Doch wie bekannt ist, dass am selben Datum 1975 auf einem sowjetischen Kriegsschiff eine folgenreiche Meuterei stattfand oder dass Jack the Ripper am 9. November 1888 sein wohl letztes Opfer Mary Jane Kelly ermordete?