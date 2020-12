Erinnerungen bewahren

Sie gibt es gefühlt in jedem zweiten Or, die Heimatstuben und Heimatmuseen. Mit Zeugnissen aus Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten sind sie reich gefüllt. Manche platzen sogar fast aus allen Nähten. Doch aufgrund ihrer großen Anzahl scheint nichts Besonderes an diesen heimeligen Stübchen. Aber nur auf den ersten Blick. Für den oberflächlichen Beobachter hat sich da einfach allerhand unnötiger Krimskrams angesammelt. Doch für die Städte und Dörfer sowie deren Bürgen sind diese Heimatstuben Bewahrungsorte der Geschichte und der örtlichen Identität. Heimatmuseen sind keine wilden Haufen voller Kram, den keiner mehr braucht. Heimatmuseen erhalten Gegenstände, die aus vergangenen Zeiten berichten. Sie erinnern an die Menschen und ihre Berufe, die in den Dörfern und Städten lebten. Diese auf den ersten Blick scheinbar so unauffälligen Heimatmuseen sind mehr als nur heimelige Erinnerungsstübchen. Sie bewahren Traditionen und Lebensgeschichten. An Gegenständen sind Erinnerungen und Ereignisse gekoppelt. So etwa die alte Druckmaschine der Gößnitzer Druckerfamilie Schneider, die Katharina Schneider noch bis ins hohe Alter betrieb. In diesen Heimat-stuben, die es scheinbar wie Sand am Meer gibt, sind doch immer wieder ganz einzigartige Geschichten und Anekdoten zu entdecken.