Erlebnis Sommerkirche

Worte zum Sonntag von Arndt Haubold, Pfarrer i. R. in Wintersdorf

Es gibt Sommerferien, Sommerkino, Sommertheater und politische Sommerlöcher – und es gibt auch Sommerkirche. Zum einen sind es Gottesdienste, die in der Sommerzeit im Freien gehalten werden. Es ist Kirche einmal anders – ohne Orgel, in freierer Gestaltung, ungezwungener. Diese Gottesdienste erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das anders schöne Erlebnis eines Gottesdienstes in einer Kirche wird damit nicht infrage gestellt. Aber es macht Freude im Freien, und Jesus hatte ja auch am See und auf dem Berg gepredigt. Zum andern sind es die Kirchen, die in der Sommerzeit geöffnet sind – nicht Tag und Nacht, aber zu festen Zeiten nicht nur am Sonntagvormittag. Mancher tritt da ein, der sich an seine Kindheit erinnert. Andere besuchen nie einen Gottesdienst, aber besichtigen gern eine Kirche als Kulturdenkmal. Mancher setzt sich aber ungeplant doch auch in eine Bank und hält einen Augenblick inne, als wollte er zu einem Gebet ansetzen und tut es vielleicht sogar.

Die Sommerzeit hat aber auch eine übertragene Bedeutung in unserem Leben und in der Kirche. Sommerzeit ist die Zeit der Lebensmitte, in der wir die Früchte unseres vorherigen Bemühens einbringen – wenn alles gut gegangen ist. Wir freuen uns an Kindern und Enkelkindern, wir sind dankbar für beruflichen Erfolg, wir genießen hoffentlich Gesundheit, Wohlstand und die schönen Seiten des Lebens. Freilich, Sommer ist nicht nur Sonnenschein, sondern kann auch Hitze, Dürre und Unwetter bringen – auch in unserem persönlichen Leben. Da kann Glaube eine Hilfe sein. Im geistlichen Sinn ist Sommerzeit die Lebenszeit, in der wir für den bevorstehenden Herbst und Winter den nötigen Glaubensvorrat anlegen sollen. So dichtet der barocke Liederdichter Paul Gerhardt, dessen Bild in Glasfenstern in der Brüderkirche in Altenburg und in Wintersdorf zu sehen ist, in seinem Lied „Geh aus, mein Herz“: „Gib, dass der Sommer deiner Gnad‘ in meiner Seele früh und spat viel Glaubensfrüchte ziehe.“