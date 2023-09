Erlebnispark, Seeblick und Fernsehsender

Schmölln/Leipzig. Die Vereinsausfahrt 2023 der Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz punktet mit spannenden Eindrücken.

Am zweiten Septemberwochenende trat die Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz zu ihrer Vereinsausfahrt an, schreiben Celine Steinbock und Annett Beyer.

Die erste Fahrt nach vier Jahren

Nach vier Jahren mit Tiefen wie dem pandemiebedingten Lockdown und Höhen wie dem zweimaligen Erreichen des Landesmeistertitels sowie dem Musikfest anlässlich „111+1 Jahre Spielleutebewegung in Schmölln“ sehnte sich der Verein nach einer gemeinsamen Ausfahrt. Deswegen packten knapp 40 Mitglieder und Freunde ihre Taschen und wurden von Herzum-Tours in Schmölln abgeholt, der sie zum Freizeitpark Belantis fuhr.

Badespaß bei 30 Grad

Bei 30 Grad vergnügten sich Groß und Klein bei kühlen Wasserrutschen, abenteuerlichen Achterbahnen oder ruhigen Gondeltouren. Ganz erschöpft, ging die Fahrt weiter zum Camp David am Schladitzer See. Auf dem Campingplatz angekommen, bezogen die Musiker die Jurten, bevor sie den Tag beim gemeinsamen Grillen am Strand ausklingen ließen. Die letzten warmen Sonnenstrahlen luden noch zum Schwimmen ein. Bis spät in die Nacht wurde am See geplaudert, getanzt, gelacht, gespielt und gesungen. Schön war, dass passive Mitglieder den Weg ins Camp fanden und beim Grillen unterstützten.

Am nächsten Tag musste das Camp leider schon wieder verlassen werden. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit Seeausblick packte die Gruppe ihre Taschen und weiter ging es zum letzten Höhepunkt der Vereinsausfahrt.

Blick hinter die Kulissen des MDR

Das MDR-Studio in Leipzig gewährte den Spielleuten Einblicke, wie die Nachrichten, Shows oder Serien aufgenommen werden. Der eine oder andere aus ihren Reihen bewies, dass er nicht nur musikalisch begabt ist, sondern auch als Nachrichtensprecher arbeiten könnte. Am Nachmittag traten die Spielleute „frisch voran“ den Heimweg an. Stolz schauen sie auf die Vereinsausfahrt zurück. Sie ist Lohn für ihr Durchhaltevermögen und Dank für geleistete Arbeit.