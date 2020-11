Rund um die Burg Posterstein gibt es viel zu entdecken. Dafür sorgt nicht zuletzt die Arbeitsgruppe Tourismus, die spannende Projekte für Schüler und neue Erlebnistouren für Wanderer auf den Weg gebracht hat. So soll etwa der neue Holzmichelweg zu Sehenswürdigkeiten und rund um die altehrwürdige Burg Posterstein führen.

Die seit zwei Jahren bestehende, zehnköpfige Arbeitsgruppe Tourismus Posterstein hatte schon vergangenes Schuljahr einige Schüler der zehnten Klasse der Regelschule Nöbdenitz mit Projekten begleitet, erklärt André Drzensla, Sprecher der Arbeitsgruppe Tourismus Posterstein. So haben drei Schüler die Geschichten hinter den alten Gemäuern und der historischen Gebäude von Posterstein entdeckt und anhand einer Zeittafel festgehalten. Über diese Sehenswürdigkeiten kann sich nun jeder auf dem Burghof von Posterstein informieren.

Recycling-Reptilien-Biotop soll aus zertrümmerten Platten entstehen

Doch schon das nächste Projekt in Kooperation mit den Schülern der Regelschule Nöbdenitz steht in den Startlöchern, erklärt André Drzensla: „Wir wollen ein Recycling-Reptilien-Biotop gestalten.“ Am sogenannten Hochzeitsweg unweit des Kirschhäuschens sollen vier alte Betonplatten zertrümmert werden. Die Platten seien Überbleibsel einer alten Schweinemastanlage, die längst abgerissen wurde. Wenn die Platten in kleinere Teile zerstückelt sind, könnten aus den Steinen und Bruchstücken kleine Städtchen für Reptilien entstehen, die in den Steinhaufen ein Zuhause fänden. Zudem soll anstelle eines Insektenhotels eine Insektenburg entstehen. Die Schüler hätten mittlerweile mit dem neuen Projekt begonnen: „Sie haben die Platten schon mal angepickert.“ Neben den Schülerprojekten hat die Arbeitsgruppe noch etwas Neues für die Wanderlustigen ermöglicht. Neuerdings lädt der Holzmichelweg nicht nur Wanderer, sondern auch Technikbegeisterte und Fans von Maiglöckchen auf einen vier Kilometer langen Rundweg ein. „Der Holzmichelweg hat aber nichts mit dem Lied zu tun“, meint André Drzensla scherzhaft. Der neue Wanderweg, der seinen Startpunkt am Herrenhaus in Posterstein hat, hält manchen interessanten Haltepunkt bereit. Am Brückendenkmal könne sich jeder über die gewaltigen Dimensionen von Brückenteilen der alten Autobahnbrücke informieren. Andere Haltepunkte werden im Frühjahr zur erholsamen Rast einladen, wie etwa die Maiglöckchen-Bank mit Blick auf eine herrliche Blumenwiese, so Drzensla: „Es gibt von allen Seiten des Wanderweges Haltepunkte mit Blick auf die Burg.“

Für erholsame Rast und technisches Hintergrundwissen wäre also schon gesorgt. Fehlt nur eine sportliche Betätigung. Abenteuerlich wird es etwa auf dem Sprotte-Erlebnispfad, an dem der Holzmichelweg vorbeiführt. Für die richtige Verköstigung sei dann am Imbiss Rothenmühle oder in den zahlreichen gastronomischen Einrichtungen in Posterstein gesorgt. Wie André Drzensla informiert, sei der neue Wanderweg technisch fertig gestellt: „Im Frühjahr wird der Holzmichelweg noch mit einem Flyer mit der neuen Wandersaison offiziell vorgestellt.“