Erntedank-Markt mit bis zu 500 Besuchern an Bockwindmühle Lumpzig

Am kommenden Sonntag, 4. Oktober, lädt der Verein Altenburger Bauernhöfe von 11 bis 17 Uhr zu einem regionalen Erntedank-Markt an die Bockwindmühle Lumpzig ein. Bei entsprechendem Wind werden sich die Flügel der inzwischen 288 Jahre alten Mühle drehen. Zu jeder vollen Stunde besteht die Möglichkeit, an einer geführten Besichtigung der Mühle in einer kleinen Gruppe teilzunehmen.

Auf dem gesamten Mühlengelände werden verschiedene Produkte aus der Region zum Kauf angeboten. Es wird Keramik, Körbe, Produkte aus Ziegenmilch und Ziegenfleisch geben, Holzspielzeug und Produkte aus Eiern. Erstmals wird auch die kreative Werkstatt „7-Geisslein“ ihre Kinderkleidung anbieten und noch einige weitere Händler und Aussteller sind angemeldet.

Mobiler Hightech-Hühnerstall

Weiterhin wird es einige Vorträge geben. Grit Ruhland vom Naturschutzbund spricht zum Thema „Wen kümmern Insekten?“ Die Wirkungsweise von Effizienten Mikroorganismen (EM) für die Bereiche Haus und Garten, Körper und Seele, sowie Tiere und Wasseraufbereitung stellen Experten von EM-Sachsen vor. Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins Igelhilfe Altenburg werden einen Bastelstand anbieten, dort können die Kinder Wachstücher selbst herstellen.

Weiterhin sind die Kinder eingeladen zum Kennenlernen von Haustieren. Denn es gibt wieder tierische Animateure wie Ziegen, Tauben und Kaninchen von regionalen und seltenen Rassen zu bestaunen. Das Appenzeller Spitzkopfhuhn wird am mobilen Hightech-Hühnerstall vorgestellt.

Ein umfangreiches Angebot an regionalen kulinarischen Spezialitäten wie etwa original Altenburger Milbenkäse, Gebratenes vom Rost und frisch gebackener Bauernkuchen von den Schmöllner Landfrauen stehen für die Besucher bereit. Auch das beliebte Lumpziger Mühlenbrot aus dem Steinbackofen wird wie in jedem Jahr vor Ort gebacken und kann warm und duftend mit nach Hause genommen werden.

An verschiedenen Stellen werden die Besucher zum Tragen der Schutzmasken aufgefordert. Desinfektionsspender stehen bereit. Die Besucherzahl ist auf maximal 500 Personen gleichzeitig begrenzt.