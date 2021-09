Eröffnung des Denkmaltags in der Altenburger Brüderkirche

Altenburg. Denkmalpflegerische Leistungen in der Kreisstadt und im Landkreis werden gewürdigt.

Auch in diesem Jahr findet zum Tag des offenen Denkmals das Eröffnungskonzert in der Brüderkirche in Altenburg statt, und zwar am Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr.

Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera sowie Bariton Johannes Beck musizieren unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der sowohl dirigierend als auch moderierend Ausblicke auf die neue Spielzeit des Theaters Altenburg Gera gibt.

Launige Werke von Strauß

So dürfen sich die Besucher auf launige Werke von Johann Strauß, Albert Lortzing, Gerd Natschinski und einigen anderen Komponisten freuen.

Dem bunten Musikprogramm in der Kirche voraus geht die Vergabe des Denkmalschutzpreises der Stadt und die Ehrung besonderer denkmalpflegerischer Leistungen im Landkreis Altenburger Land durch den Altenburger Oberbürgermeister, André Neumann, sowie Landrat Uwe Melzer (beide CDU). Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Veranstaltung findet ohne gastronomische Versorgung statt. Die zugelassene Besucherzahl ist begrenzt. Einlass und Platzierung des Publikums erfolgen nach den Anforderungen der Thüringer Corona-Verordnung.