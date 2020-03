Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erst Frau verletzt und dann Schlichter angegriffen - mit über 2,7 Promille im Straßenverkehr

Mit über 2,7 Promille im Straßenverkehr

Sonntagabend gegen 19.30 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Meuselwitzer Bebelstraße die 35-jährige Fahrerin eines Mountainbikes. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie schließlich starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Test zeigte schließlich einen Wert von über 2,7 Promille. Die Weiterfahrt für die Frau wurde schließlich beendet, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Erst Frau im Gesicht verletzt und dann Schlichter angegriffen

Ein Streit unter mehreren Personen bei einer Veranstaltung in der Werkssiedlung in Kotteritz endete am Sonntag gegen 23:45 Uhr mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 21-jährigen Mann. Im Verlaufe des Streites griff der 21-Jährige schließlich eine 22-jährige Frau körperlich an und verletzte diese im Gesicht. Um die Streitenden zu trennen, mischten sich zwei weitere Personen (18, 19) ein und wurden vom Tatverdächtigen ebenfalls körperlich angegriffen und leicht verletzt.

Letztendlich eilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes herbei und trennte die Betroffenen. Die 22-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Angreifer erhielt neben einer Anzeige einen polizeilichen Platzverweis. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf.