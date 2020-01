Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Feuerwehr-Drohne des Landkreises steht bereit

Seit Jahresbeginn verfügt der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises über eine moderne Flugdrohne. „Ab dem 18. Februar kann die Drohne vom jeweiligen Einsatzleiter der Feuerwehren des Landkreises Altenburger Land in Gefahrensituationen eingesetzt werden“, sagt Kreisbrandinspektor Uwe Engert. Das sei beispielsweise bei der Suche nach vermissten Personen, zur Erkennung von Brandherden in Gebäuden und Wäldern, zur Lageerkundung bei Bränden und Hochwasser oder zur Einsatzoptimierung hilfreich.

Ausgestattet ist die Drohne mit einer hochwertigen Wärmebildkamera. Sie liefert den Bedienern am Boden gestochen scharfe Bilder und Videoaufnahmen. Zum Betrieb der Drohne besitzt das Landratsamt eine flugrechtliche Genehmigung des Bundesamtes für Luftfahrt, wie Behördensprecherin Jana Fuchs versichert. Über jeden einzelnen Flug der Drohne werde in einem Drohnenbuch Nachweis geführt.

Drohne ist in Wintersdorf stationiert

Fest stationiert ist die Drohne bei der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf. Denn deren Einsatzabteilung verfüge über eine Zusatzausbildung und besitzt ein Erkundungskraftfahrzeug für spezielle Gefahrenlagen, wird als Begründung genannt. Zehn Aktive Mitglieder der Wehr wurden in den vergangenen Wochen bereits an der Drohne ausgebildet. Weitere Schulungen zum routinierten Umgang mit dem Fluggerät soll es in den kommenden Wochen geben. Wird die Drohne zum Einsatz angefordert, kommen deshalb künftig auch immer zwei geschulte Kameraden der Wintersdorfer Wehr dazu, welche die Drohne bedienen.

Der Vorteil einer Drohne: Sie kann schnell in Bereiche vordringen, die für Menschen zu gefährlich oder unerreichbar sind. Bilder aus der Vogelperspektive verschaffen oftmals einen besseren Überblick über die Einsatzstelle. „Die Drohne ist auch im Dunkeln, bei Nebel oder bei starkem Rauch einsetzbar“, erklärt Engert. Die Drohne des Typs DJI M200 habe ein Gewicht von sechs Kilogramm und könne bis zu einer Höhe von 3000 Metern aufsteigen. Die Anschaffungskosten betrugen 20.000 Euro, finanziert vom Landkreis, mit einer Landesförderung in Höhe von 5000 Euro.