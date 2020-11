Erste Landung weiterhin ungewiss

Altenburg. Vor knapp einem Jahr, im Dezember 2019, kam die gute Nachricht: Der Fliegende Salon des Landkreises Altenburger Land ist eines von bundesweit insgesamt sieben Projekten, die im Rahmen des Modellprogramms „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes unterstützt werden. Für die Umsetzung der Vorhaben im Zeitraum von 2020 bis 2023, für die Lindenau-Museum, das Theater Altenburg Gera, die Kreismusikschule und das Museum Burg Posterstein an einem Strang ziehen, bekommt der Landkreis 1,25 Millionen Euro vom Bund. Und eigentlich sollte das Projekt im Altenburger Land bereits auf Hochtouren laufen, mit Fockendorf, Löbichau, Lumpzig und Meuselwitz standen erste Veranstaltungsorte fest.

Doch gelandet ist noch kein einziger der Fliegenden Salons, an denen gearbeitet wird. Die Coronapandemie macht dem einen Strich durch die Rechnung. Diese Zeitung sprach mit Projektleiterin Luise Krischke.

Frau Krischke, wie viele Ideen für den „Fliegenden Salon“ im Altenburger Land sind aktuell in Arbeit bei Ihnen?

Wir arbeiten zurzeit an mehreren Projekten gleichzeitig, die wir jeweils zu einem Fliegenden Salon entwickeln wollen. Unser Anspruch ist es, eine nachhaltige Wirkung über ein einmaliges Event hinaus zu erzielen.

Was heißt das?

Das heißt, die beteiligten Akteure eines Salon-Projektes übernehmen dauerhaft eine neue Rolle. Um diese Rolle zu finden, ist es gut, erste gemeinsame Schritte probieren zu können, wie beispielsweise beim Zeitzeugensalon in Oberzetzscha.

Wie weit ist das Themenspektrum gefasst?

Im Fliegenden Salon wollen wir thematisieren, was einen Ort oder eine Region und ihre Menschen bewegt oder was diese Menschen bewegen wollen. Bisherige Fragen sind beispielsweise, wie sich erlebte Geschichte für die Nachwelt sichern lässt, welche Zukunft in den ehemaligen Kohleabbaugebieten steckt oder wie alte und neue Ortsteile zu einer großen Gemeinde zusammenwachsen können.

Wer reicht die Themen ein?

Vereine oder Initiativen können jederzeit ihre Ideen an mich senden, damit wir diese gemeinsam weiterentwickeln.

Im Coronajahr 2020 konnte noch kein einziger der Salons landen. Wird inzwischen über Alternativformate, beispielsweise virtuell, nachgedacht?

Die Idee vom Fliegenden Salon lebt in erster Linie vom persönlichen Austausch, vom Mut aufeinander zuzugehen und im Alltäglichen durch eine veränderte Perspektive etwas Neues zu entdecken.

Sind Alternativformate für den Fliegenden Salon also unmöglich?

Digitale Formate sind nicht ausgeschlossen. Und wir sind für alle Ideen offen und sehr froh über Möglichkeiten wie die Videokonferenz, die uns erlaubt, auch ohne persönliches Treffen in der Gruppe miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ganz konkret: Wann setzt der erste Fliegende Salon im Altenburger Land zur Landung an?

Für die erste Salon-Landung ist noch kein Termin spruchreif.