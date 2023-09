Erste Zeugnisse in Kosma überreicht

Kosma. Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner der Krankenpflegeschule haben ausgelernt.

In feierlicher Umgebung des Kulturhofes Kosma erhielten kürzlich insgesamt 23 Absolventinnen und Absolventen der Krankenpflegeschule am Klinikum Altenburger Land ihre Zeugnisse sowie ihre Berufserlaubnis, davon 19 in der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft und vier in der einjährigen Ausbildung in der Krankenpflegehilfe.

„Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung, diesen schönen Beruf ergriffen zu haben, denn es ist heute nicht mehr selbstverständlich, direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu helfen und am Krankenbett zu stehen“, sagte die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner. Zugleich haben alle an der Ausbildung Beteiligten im September 2020 Neuland betreten, hob sie hervor. Zu diesem Zeitpunkt trat das neue Pflegeberufegesetz in Kraft.

Mit diesem Gesetz wurden die bisher getrennt gehaltenen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt.

Ebenso erläuterte Werner den Gästen, vor welchen Herausforderungen die Schülerinnen und Schüler während der gesamten Ausbildung durch die Corona-Pandemie standen. Nicht nur, dass eine gute Patientenversorgung schwer möglich war, sie mussten auch mit neuen Lernformaten sowie mit persönlichen Grenzsituationen umgehen lernen und dabei ständig flexibel sowie einsatzbereit sein.

Für die Zukunft wünschte sie den Absolventinnen und Absolventen ein erfülltes Berufsleben und dass sie diesen schönen Beruf möglichst lange ausüben können.

Viele anerkennende Worte für die bereits erbrachten Leistungen

Mit anerkennenden Worten für ihr Durchhaltevermögen während der schweren Ausbildungszeit gratulierten zum erfolgreichen Abschluss Nikolaus Dorsch, Geschäftsführer der Krankenpflegeschule sowie die Schulleiterin Manuela Rosner. Die Pflegedienstdirektorin am Klinikum Altenburger Land, Sabine Heymann, ging in ihrer Rede ebenfalls auf die Pandemiezeit ein und schilderte, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler trotz der Ängste waren. Sie hätten Unglaubliches geleistet und erfahren, was man mit Vertrauen und Teamarbeit erreichen kann – dafür bedankte sie sich. Den Dank richtete sie ebenso an die Pädagogen sowie die klassenverantwortlichen Praxisanleiterinnen, die sich umfänglich den neuen Lehrplänen stellten.

Im Anschluss erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse, bevor die Veranstaltung mit angeregten Gesprächen ausklang. Und am Klinikum Altenburger Land freut man sich, zukünftig 33 neue Kolleginnen und Kollegen im Team der Pflege begrüßen zu dürfen.