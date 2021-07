Erster CSD steigt in Altenburg

Am Samstag, 10. Juli 2021, steigt der erste Christopher Street Day (CSD) in Altenburg.

Altenburg. Erwartet werden rund 1000 Teilnehmer.

Am Vortag der Parade, die um 11.30 Uhr beginnt, trafen sich Kommunalpolitiker mehrerer Parteien mit den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Premiere und stellten sich demonstrativ hinter sie. Denn sie waren im Vorfeld des CSD rechter Hetze und Gewaltandrohungen ausgesetzt. „Deshalb hoffe ich, dass der Umzug besonders bunt und fröhlich wird und vor allem, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Er selbst werde am CSD teilnehmen. Er freue sich zudem, dass die ostthüringische Stadt mit dem CSD nun zu all den Kommunen weltweit gehört, in denen die Parade bereits stattfindet, um so für Vielfalt und Offenheit einzutreten.