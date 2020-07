Meerane. Stadtwerke Meerane nehmen Glasfasernetz in Betrieb. Erster Industriekunde geht online. Weitere Unternehmen und die Schulen in der Stadt sollen folgen. Netz mit 6,5 Millionen Euro öffentlich gefördert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstes Unternehmen in Meerane surft auf schneller Welle

Die Stadtwerke Meerane haben das neue Glasfasernetz in Betrieb genommen. Erster Kunde auf der Datenautobahn ist die HBPO Germany GmbH, die jetzt über Internetgeschwindigkeiten von 300 MBit pro Sekunde verfügt. Diese kann bei Bedarf auf bis zu 1.000 Mbit erhöht werden, teilen die Stadtwerke Meerane in einer Pressemitteilung mit.

In Meerane werden zudem alle Schulen und viele Unternehmen an das neue Netz angeschlossen, heipt es weiter aus dem kommunalen Unternehmen. Mehr als 15 Millionen Euro kostet das Glasfasernetz in Meerane, das öffentlich gefördert wird. Im Fördergebiet – also den bisher stark unterversorgten Gebieten – liegen circa 5.000 Privathaushalte und Unternehmen. Der Glasfaserausbau wird vom Bund und Land Sachsen zusammen mit insgesamt 6,5 Millionen Euro gefördert; die übrigen Mittel stammen von der Stadt Meerane.

Seit dem Spatenstich am 30. Oktober 2019 haben die Stadtwerke rund 50 Kilometer Leerrohre verlegt und bisher 460 Gebäude angebunden. Weitere 85 Kilometer und 1824 Anschlüsse kommen bis zum Abschluss des Projekts hinzu. Die Glasfaserleitungen reichen bis in die Gebäude und nicht nur bis zum nächsten Kabelverteilerschrank.

In Hochzeiten arbeiten bis zu 16 Bautrupps gleichzeitig für den Ausbau des Glasfasernetzes in Meerane, das bis Ende 2021 verlegt und betriebsfertig sein soll.