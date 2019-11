Ein ständiges Ärgernis sind verunreinigte Straßen an der Thomas-Müntzer-Siedlung in Schmölln.

Wirtschaft Es fehlt an Kehrmaschinen in Schmölln

Das graue November-Wetter erschwert mit Dunkelheit, Nebel und Laubfall die Straßenverhältnisse. Noch dazu erreichen unsere Zeitung in letzter Zeit vermehrt Anfragen, was die Straßenverhältnisse angeht. Einer der neuralgischen Punkte ist der Bereich um den Kreisverkehr in der Thomas-Müntzer-Siedlung. Bei feuchter Witterung ist hier fast immer zumindest eine der Fahrspuren verdreckt. Wer der Verschmutzung folgt, landet zwangsläufig an der L1359. In einem Bereich, wo zahlreiche Fahrzeuge die Firmengelände der Landhandelsgesellschaft (LHG) und von Container-Dienst Seyfarth, direkt gegenüber, verlassen.