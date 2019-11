Es könnte so schön sein

Schule kann so schön sein. Zumindest an einem solchen Tag wie gestern in Nöbdenitz. Die Regelschüler und das Lehrerteam dort hatten sich große Mühe gegeben, um sich am Tag der offenen Tür von ihrer besten Seite zu zeigen. Und das gelang. So mancher Vati wurde wieder zum Kind, als er im Physikkabinett mit Tischtennisball und Eierbecher experimentieren durfte. Noch spannender für die Knirpse aus dem Kindergarten war der Blick durch das Mikroskop auf einen frisch bestückten Objektträger. Die Jugendlichen im Schülercafé kamen aus dem Kuchenschneiden und Kaffeeausschenken nicht heraus, so dicht war der Andrang an der Ausgabe. In jedem Raum der Bildungseinrichtung war Freude darüber zu spüren, diesen Tag gemeinsam zu einem besonderen werden zu lassen. Der Stolz auf bereits erworbenes Wissen und Erlerntes bei den jugendlichen Hausherren war unübersehbar. Schule kann so schön sein – dieses Prädikat wollen sicher alle Lehrer und Erzieher gern vergeben, die an Grundschulen in der Schmöllner Region um das Beste für ihre Schützlinge ringen. Doch das ist schwer. Denn der Alltag in den Klassen 1 bis 4 ist von chronischem Lehrermangel geprägt. Weshalb die Erfüllung des Lehrplanes für die Pädagogenteams zum täglichen Balanceakt an den Stundentafeln wird. Das kostet Kraft und die Hoffnung auf bessere Zeiten ist längst erloschen. Das wiederum erklärt, warum das Konzept für einen Integrativen Schulverbund „Schmöllner Land“ in Gößnitz, Altkirchen und Thonhausen mit Skepsis quittiert wird. Wohlgemerkt: nicht mit Ablehnung. Doch angesichts der Realitäten liest sich das Papier für Eltern und Lehrerkollektive dort offenbar eher wie ein Wunschtraum, statt einer machbaren Alternative zum Ist-Zustand. Dazu beigetragen haben die Akteure auf Landesebene selbst, allen voran das Schulamt Ostthüringen. Mit kreativer Personalakquise oder einfach nur Rückenstärkung für die engagierten Mitarbeiter im Kampf mit der täglichen Mangelverwaltung hat es sich bis dato wenig hervorgetan. Und dass die Handschrift der Behörde offenbar nicht lesbar ist im Konzept für den Schulverbund, zerstreut vor Ort weder Zweifel noch motiviert es, sich auf Neues einzulassen.