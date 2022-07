Es wäre ein schöner Traum

Worte zum Sonntag von Horst v. Chamier.

Ist das schön! Es ist Sommer! Die Sonne scheint, die Bäder haben geöffnet und an den Bäumen wachsen die Kirschen. Überall in den Kirchen singen die Gottesdienstbesucher das Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ von Paul Gerhardt. Mit diesem Lied hat sich Paul Gerhardt wohl selbst übertroffen. Als ich am Johannistag auf einen Friedhof zur Johannisfeier kam,wurde ich schon mit den Worten „Singen wir wieder das schöne Lied.“ empfangen. Und ein Christenlehrekind verriet mir, dass es das Lieblingslied des Vaters ist. Aber ich kann es Paul Gerhardt nachempfinden. Nach dem langen und kalten Winter freue ich mich immer auf Ostern und kann den Osterspaziergang von Johann Wolfgang v. Goethe nicht oft genug vor mich hinmurmeln. Und mit dem Pfingstfest wird es nun richtig Sommer. Überall finden Veranstaltungen und Feste statt. Es ist eine Zeit so richtig zum freuen. Wenn da nicht die Wermutstropfen wären! Ich meine nicht, dass Wermut etwas Schlechtes ist, aber der Ukrainekrieg und die Energiepreise lassen einen doch erschaudern. Wie schön wäre es doch, alle Menschen würden sich an Gottes Wort halten. Es ist ein schöner Traum und ich möchte ihn gerne weiterträumen. Aber vielleicht ist es richtig so! Wir brauchen Zeit um Kraft zu sammeln. Wenn wir nämlich keine Kraft haben, dann könnten wir nämlich nicht die Aufgaben unserer Zeit angehen! Und wir können sowieso nicht den Ukrainekrieg beenden und die Energiepreisschraube rückwärts drehen. Ein Jugendlicher, dessen Oma an der Tankstelle arbeitet, sagte ich mal, die Oma möge doch die Benzinpreisschraube mal rückwärts drehen, wenn ich zum Tanken komme. Da sagte die vorbeikommende Schulleiterin, ich solle ihr sagen, wann ich tanken fahre. Dann würde sie gleich mitkommen. Auch wenn das nicht geht, wir können immer wieder auf die Missstände aufmerksam machen! Sonst gewöhnt man sich nämlich daran. Ich wünsche ihnen ein schönes Wochenende zum Kraftsammeln.