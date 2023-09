Essen für mehr als 400 Bürger in Altenburg

Altenburg. Die 41. Aktion im Zeichen christlicher Nächstenliebe gab es jetzt auf dem Altenburger Markt.

Punkt 12 Uhr richtete am vergangenen Dienstag bei Glockenklang der Brüderkirche der Vizelandrat des Landkreises Altenburg, Matthias Bergmann (parteilos), im Rahmen eines „Gemeinsamen Essens auf dem Markt“ Grußworte an die über 400 Gäste an der urig langen Tafel.

Er dankte allen Akteuren, die bei dieser vom Arbeitskreis „Evangelische Jugendarbeit“ um Jugenddiakonin Susann Borowansky initiierten Aktion für ein kostenfreies Essen und ein geselliges Beisammensein sorgten. Pfarrer Felix Kalder zitierte indes biblische Aussagen von Jesus, dem schon vor 2000 Jahren ein „Alle an einem Tisch, egal welchen Standes oder Herkunft“ wichtig war.

Schülerinnen und Schüler servierten das kostenfreie Essen

Der Einladung folgten über 400 Bürger, die mit Freuden Nudeln mit und ohne Fleisch und Tomatensoße genossen. Wenig später kredenzte man noch Tee, Kaffee und Kuchen. Mitarbeiter der evangelischen Hilfsorganisation Johanniter füllten aus der Feldküche schweißtreibend die Schüsseln, die dann Schüler des Christlichen Spalatin-Gymnasiums um Marisa Neumann und Lukas Weinert den Tafelgästen servierten.

„Heute erleben wir wieder eine der Allgemeinheit dienende Aktion gemäß christlicher Werte“, sagte Tafelgast Yvonne Schulze am Dienstag. Die das Essen ebenfalls Genießenden Grit Neubauer, Sieglinde Heiner und Werner Haubold stimmten ihr zu.

„Wir können stolz auf die Ausrichter dieser Gemeinschaftsaktion sein, die vielen Bürgern unabhängig von Alter, sozialer und geografischer Herkunft nicht nur ein kostenfreies Essen beschert, sondern auch wesentlich dem Zusammenhalt unserer Bürgerschaft dient. Und die Tafel wird von Jahr zu Jahr länger“, resümierte André Neumann (CDU), Oberbürgermeister der 36.000 Einwohner zählenden Stadt Altenburg