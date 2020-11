Etwas vergleichbares gibt es in Thüringen nicht

Das Thema Windräder entzweit die Gesellschaft: Die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern seien ähnlich verhärtet wie bei der Diskussion um Wolfsrudel in Thüringen, schätzt Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Umwelt- und Naturschutz im Landratsamt. Häufig würde das Vorkommen von Greifvögeln oder Fledermäusen von Bürgerinitiativen als Einwand genutzt, um geplante Windkraftanlagen zu verhindern.

„Aus den Erfahrungen haben wir uns überlegt, dass wir mal eine langfristige Beobachtung der Population von Milanen bräuchten“, sagt Seiler. Im Altenburger Land sei die Populationsdichte sowohl bei Rot- als auch Schwarz-Milanen deutschlandweit eine der höchsten. Naturschutz sei in der Regel ein bedeutender Faktor, wenn es um Genehmigungsverfahren für neue Windräder gehe. So wurden in Mohlis deswegen nur vier statt fünf Windkraftanlagen errichtet, in Kummer wurden deshalb zwei Windräder weniger erlaubt als beantragt.

Die Zählung läuft bis 2023

Diese beiden Windparks wurden durch den Fachdienst auch als Untersuchungsgebiete ausgewählt. In Mohlis sind seit 2019 vier Anlagen in Betrieb, in Kummer laufen fünf Anlagen seit Oktober 1996 und fünf weitere seit Februar 2012. In einem Radius von anderthalb Kilometern rund um die beiden Windparks ist seit diesem Frühjahr der promovierte Biologe Hartmut Sänger im Auftrag des Fachdienstes unterwegs. Der auch unter Naturschützern anerkannte Crimmitschauer betreibt seit vielen Jahren ein Büro für Umweltgutachten und ist durch seine Untersuchungen der Wismut-Folgelandschaften mit den Gegebenheiten vertraut. Von ihm kam auch der Vorschlag, die Population des Mäusebussards gleich mit zu erfassen. Er zählt nun in regelmäßigen Begehungen die Horste, erfasst und kartiert die Bruterfolge.

Bis 2023 ermittelt Sänger so neue Daten, greift dabei auch auf die bereits vorliegenden Zahlen des Landratsamtes zurück, bis ins Jahr 2010. Am Ende werde man ein Gutachten bekommen, wo die Großvögel gut mit den Windrädern zurecht kommen und wo nicht. „Wir werden damit nicht den Stein der Weisen finden, aber unseres Wissens hat etwas vergleichbares in Thüringen noch keiner gemacht“, sagt Birgit Seiler. Die Ergebnisse könnten beeinflussen, wie künftig Abschaltzeiten geregelt werden, wo eine Umwandlung von Ackerflächen in Grünland sinnvoll sei oder wo man Ausgleichsmaßnahmen anlegen sollte, um die Vögel von den Anlagen wegzulocken.

Die Untersuchung ist ergebnisoffen

Die Betreiber von Windkraftanlagen behaupteten häufig, es gebe keinen Beweis, dass tatsächlich Vögel und Fledermäuse von den Rotorblättern erschlagen würden, so Seiler. Doch die gebe es natürlich, denn solche Fälle könne man nie ausschließen. Aber in den allermeisten Fällen würden die geflügelten Opfer schnell von Fuchs, Dachs oder Waschbär gefressen, bevor man sie zählen kann. „So weiß es eben keiner, weil beide Seiten kein Datenmaterial haben“, sagt Seiler.

Die von Hartmut Sänger auf 13.810 Euro bezifferten Kosten über die drei Jahre seien daher gut investiert. Dass sie mit ihrer Initiative, je nach Ergebnis, von der einen oder anderen Seite verbale Prügel ernten wird, sei ihr bewusst, so Seiler: „Wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Aber wir sind auf niemandes Seite. Wir versuchen, eine Brücke zu bauen.“