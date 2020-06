Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg zeigt Online-Konzert

Anfang Juni findet traditionell das Jahresfest der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg statt. „Doch bereits wenige Wochen nach der ersten Ankündigung im Altenburger Kirchenblatt ist die Corona-Pandemie im März auch in Altenburg angekommen – und hat alles verändert“, erklärt Chefarzt Christian Schäfer.

Als feststand, dass das 166. Jahresfest nicht wie gewohnt stattfinden kann, habe sich das Organisationsteam zusammengesetzt und überlegt, was man unter den gegebenen Auflagen machen könne.

Dabei hätten die Planer nicht zuletzt die sonntäglichen Gottesdienste bei TV Altenburg auf eine gute Idee gebracht. Während das Symposium unter dem Motto „Wegbegleiter– Wegbereiter!? Chancen und Risiken der Psychotherapie“, sowie der Familientag und der Festgottesdienst um ein Jahr auf 2021 verschoben wurden, will die Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg beim alljährlichen Jahresfest-Live-Konzert neue Wege gehen.

Nur kleine Anzahl an Patienten darf vor Ort dabei sein

„Unser musikalischer Gast, der deutschlandweit bekannte christliche Liedermacher Clemens Bittlinger, wird am 6. Juni live in unserem Amphitheater spielen“, freut sich Christian Schäfer. „Aus gegebenen Umständen ist das Konzert eine nichtöffentliche Veranstaltung – exklusiv für eine zudem begrenzte Zahl unserer stationären Patientinnen und Patienten. Um jedoch alle Fans und Freunde des Liedermachers zu erreichen, werden wir das Beste aus der Pandemie-Situation machen und das gesamte Konzert live auf YouTube übertragen.“

Und so können alle Freunde der Lukas-Stiftung und des Liedermachers Clemens Bittlinger am Samstag ab 15 Uhr auf der Videoplattform im Internet das Konzert des Liedermachers im Amphitheater der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Zeitzer Straße in Altenburg live mitverfolgen.

Medienpartner für diese technische Premiere ist TV Altenburg, wo das Konzert mit eintägigem Versatz dann auch online sowie im Fernsehprogramm zu sehen sein wird.

„Die Corona-Pandemie hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Mit dem Konzert von Clemens Bittlinger haben wir zumindest einen Höhepunkt des ursprünglich geplanten Jahresfest-Programms beibehalten können“, so Chefarzt Schäfer. „Wir freuen uns auf viele Online-Zuschauer – dank Internet und YouTube nicht mehr nur aus Altenburg und Umgebung, sondern aus ganz Deutschland, ja, aus aller Welt.“