Expertenurteil im Altenburger Spielkartenladen als Service

Spielkartensammler Gerd Matthes und Christine Büring, Geschäftsführerin der Altenburger Tourismus GmbH, bei der Spielkartenschätzung am 16. November im Spielkartenladen auf dem Altenburger Markt

Altenburg. Als Forscher holte Matthes schon so manche Story ans Licht, die der Geschichte Altenburgs als Wiege des Skatspiels durchaus zuträglich war.

Es ist Tradition im Spielkartenladen der Altenburger Tourismus GmbH: Mindestens einmal im Jahr nimmt Gerd Matthes dort an einem kleinen Tisch Platz und lässt sich Spielkarten zeigen, um sie zu schätzen. Ein gern genutzter Service für Jedermann. So wie am 16. November. Matthes selbst, Marketingmanager der Altenburger Spielkartenfabrik, sammelt Spielkarten, die vor 1850 erschienen sind. Er ist anerkannter Experte und geschätzter Gesprächspartner.