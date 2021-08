Extrawurst und DDR-Musical in Altenburg und Gera

Altenburg/Gera. Was auf den Theaterbühnen in Altenburg und Gera in den nächsten Tagen geboten wird.

In den nächsten Tagen wartet das hiesige Theater mit zwei besonderen Inszenierungen auf.

Altenburg

In der Komödie „Extrawurst“, die am Freitag, 13. August, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg Premiere hat, geht es um viel mehr als nur um die Wurst. Amüsant, pointiert und temporeich werden in dem gleichnamigen Theaterstück genüsslich gesellschaftliche Ressentiments, versteckte Vorurteile und fragile Männlichkeit in ihre Einzelteile zerlegt.

Die Komödie stammt aus der Feder der Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die erfolgreich fürs Fernsehen geschrieben haben.

Weitere Termine finden im Theaterzelt am Samstag, 14. August, um 19.30 Uhr, und Sonntag, 15. August, 2021 um 18:00 Uhr statt.

Gera

Musical made in DDR – auch das gibt es. Der erfolgreichste Vertreter heißt „Mein Freund Bunbury“ und hat es sogar bis an den Broadway geschafft.

Das Musical wird am Freitag, 13. August um 19.30, am Samstag, 14. August, um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 15. August, um 18 Uhr aufgeführt. Für die Vorstellung am Samstag um 19.30 Uhr sind noch Restkarten erhältlich.

Karten für alle Vorstellungen bis zum 29. August sind im Vorverkauf an den Theaterkassen Gera und Altenburg, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60 sowie online über www.theater-altenburg-gera.de erhältlich. Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Die Theaterkasse in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) öffnet jeweils dienstags und mittwochs, 14 bis 17 Uhr und donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr.

Die Theaterkasse in Altenburg (in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10) öffnet jeweils dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.