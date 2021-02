Blick auf den Pfarrhof in Nöbdenitz mit Kultur- und Bildungswerkstatt, Theaterbühne und Pfarrhaus. Ein Fachwerkbau, in dem unter anderem Herbergszimmer für Übernachtungen eingerichtet werden, soll gebaut werden. Der Neubau ist Bestandteil im Dorferneuerungsprogramm für diesen Schmöllner Ortsteil, womit eine 65-prozentige Förderung vom Land in Aussicht steht. Der Eigenanteil, den die Stadt Schmölln aufbringen müsste, ist im Finanzplan der Kommune verankert, der mit dem Etat 2020 verabschiedet werden soll.