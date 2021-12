Naturfreund Torsten Pröhl ist verärgert über die Baumfällaktion in der Schmöllner Gartenstraße. Ein Baumgutachter hat indes die Fällung empfohlen, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei.

Fällaktion im Villengarten sorgt in Schmölln für Aufregung

Schmölln. Ein Naturfreund geht mit dem Grundstückseigner und der Stadtverwaltung hart ins Gericht. Ein Baumgutachten diagnostiziert indes Schäden und eine nicht mehr gegebene Verkehrssicherheit.

Eine Baumfällaktion auf dem Grundstück des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Schmöllner Gartenstraße sorgt für Aufregung bei Anwohnern und Naturfreunden. In der Villa an der Alten Mühle leben schwer- und schwerstbehinderte Menschen, die voll- und teilstationär betreut werden.

Torsten Pröhl aus Kummer, Mitglied der Naturfreunde Schmölln, ist verärgert. Er nennt die Baumfällungen „völlig sinnlos“ und schreibt unter anderem: „Das ehemals herrliche Anwesen des malerisch verträumten Villengartens mit alten Eiben, efeubewachsenen Stämmen und Farnen wurde schon vor ein paar Jahren [...] zerstört und in eine größtenteils monotone englische Rasenfläche umgewandelt.“ Nun könne man sehen, was Unvernunft und Ordnungswahn inzwischen dort angerichtet hätten.

Scharf geht Pröhl mit der Stadtverwaltung ins Gericht, die die Abholzung genehmigte. Die Verantwortlichen der Stadt hätten die Maßnahme wieder einmal durchgewunken. „Offenbar ist den Mitarbeitern entgangen, dass die Stadt Schmölln, inklusive Bürgermeister und Stadtrat, sich zu einem naturverträglichen Umgang mit der Stadtnatur entschieden hat.“

Ersatzpflanzung gefordert

Diese Zeitung hakte in der Stadtverwaltung nach. Und fand heraus: Die Fällgenehmigung von vier Nadelbäumen geht auf die Empfehlung eines Baumsachverständigen zurück, der insgesamt sechs Bäume auf dem DRK-Grundstück untersuchte. Die Stadtverwaltung hatte das Gutachten vom DRK eingefordert.

Es kommt zu dem Schluss, dass fünf der sechs untersuchten Bäume gefällt werden sollten, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Diagnostiziert wurden unter anderem Bruchgefahr, Trockenschäden sowie verbräunte Nadeln, die auf das Absterben des Baumes hinweisen. Lediglich bei einer Zeder genüge es, das Totholz zu entfernen.

Geknüpft ist die Fällgenehmigung der Stadtverwaltung an die Auflage, für Ersatz zu sorgen. Vier Obst- oder Laubbäume mit einem Stammmindestumfang von 14 bis 16 Zentimetern muss das DRK nun auf seinem Grundstück in der Gartenstraße pflanzen.