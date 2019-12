Vermischtes Fahrstuhlanbau am Behördenhaus in Schmölln wächst

Der Fahrstuhlanbau am Verwaltungsgebäude des Landratsamtes auf dem Schmöllner Amtsplatz geht voran. Der zuständige Fachbereich Bildung und Infrastruktur kann einen planmäßigen Baufortschritt vermelden. Derzeit wird der Rohbau für den Fahrstuhl errichtet. In dieser Woche erfolgte der letzte Betongang für das Jahr 2019, so dass im Jahr 2020 die Arbeiten planmäßig fortgesetzt werden können, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Mit dem Anbau an das Behördenhaus stellt das Landratsamt Barrierefreiheit her.