Fassade vom Jugendclub beschmiert - Bei Unfall auf B7 verletzt

Unfall entlang B7

Bei einem Überholvorgang auf der B7 zwischen Beerwalde und Untschen kam es Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Citroen (Fahrerin 55) und einem Mercedes (Fahrer 26). Dabei wurde die 55-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden beschädigt. Die Polizeiinspektion Altenburger Land ermittelt

Fassade vom Jugendclub beschmiert

Am vergangenen Wochenendes machten sich Unbekannte an der Fassade des Jugendclubs am Freiheitsplatz in Gößnitz zu schaffen. Mit Farbe beschmierten diese die Hauswand und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen. Dabei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Tel. PI Altenburger Land: 03447 / 4710.

