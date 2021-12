Faszination des Eisenbahnmodellbaus ist in Schmölln zu erleben

Schmölln. Zu einer Schau wird am kommenden Wochenende in den Ratskeller eingeladen.

In den vergangenen Jahren ist die Modelleisenbahnausstellung in Schmölln zu einer Tradition geworden. So findet sie auch in diesem Jahr am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr im Ratskeller des Rathauses in Schmölln statt.

Paul Benndorf zeigt aus der Sammlung seines Vaters ausgesuchte Modellbahnen aus den verschiedensten Zeitepochen und Bauweisen, wird angekündigt.

Druckkessel wird angefeuert

Erweiternd wird in diesem Jahr eine Dokumentation zur Geschichte der Entwicklung der Dampfkraft und zum Dampflokwerk Meiningen zu sehen sein.

Wenn Paul Benndorf während der Öffnung der Ausstellung an einem originalen Dampfmodell Feuer unter dem Druckkessel macht und dabei vorführt, wie aus den Elementen Wasser und Feuer Energie erzeugt und in Drehbewegung umgesetzt wird, würden nicht nur die Augen von Kindern, sondern auch die der Eltern und Großeltern leuchten. Denn die Faszination des Eisenbahnmodellbaus sei ein besonderer Höhepunkt zur Weihnachtszeit.

Der Zugang zur Veranstaltung finde unter den gültigen Regeln der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung unter 2G statt.

Der Eintritt zur Modellbahnschau sei frei.