Fehler der Vergangenheit kommt Gößnitz jetzt teuer zu stehen

Privat wurde in der Schmöllner Straße in Gößnitz investiert, es entstanden zwei neue Mehrfamilienhäuser, die alten Gebäude waren abgerissen worden. Allerdings muss die Stadt Gößnitz jetzt für eine neue Straßenentwässerung rund 76000 Euro in die Hand nehmen. Blick auf die Neubauten am 19. 6. 2020