Feld und Flur nach über 20 Jahren neu geregelt

Nach der Wiedervereinigung 1990 gab es in der DDR viele Eigentumsfragen und Rechtsansprüche zu klären. Das war auch in ländlichen Regionen der Fall, in denen beispielsweise Gebäude einer LPG auf ursprünglich fremdem Besitz errichtet wurden. In Frohnsdorf und im benachbarten Göpfersdorf mussten nicht nur die Flure und Feldlagen rechtlich neu geordnet, sondern auch desolate landwirtschaftliche Hinterlassenschaften saniert oder beseitigt werden.

171 Hektar Land neu geordnet Seit der beschlossenen Zielsetzung des Flurbereinigungsverfahrens Frohnsdorf-Göpfersdorf im Jahr 2002 sei viel erreicht worden. Der erste Antrag auf ein solches Verfahren wurde bereits 1999 gestellt. Es war einerseits Ziel, mögliche Konflikte zwischen den Gemeinden zu beseitigen, wenn es um die Besitzverhältnisse von Grund und Boden geht. Andererseits sollten durch die Neuordnung des Eigentums die Produktions- und Arbeitsbedingungen durch die Erschließung neuer Wege verbessert werden, wie Kai Schröder von der Thüringer Landgesellschaft gestern informierte. So konnten in Frohnsdorf und Göpfersdorf insgesamt 171 Hektar Land rechtlich neu geordnet werden. Unklare Rechtslage beseitigt Knut Rommel vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation des Freistaats Thüringen erklärt die Notwendigkeit einer solchen Flurbereinigung: „Gerade am Beispiel von Frohnsdorf und Göpfersdorf zeigt sich, wie wichtig eine Eigentumsregelung ist.“ Dort seit es so gewesen, dass Wege von vielen Landwirten genutzt worden seien, die über unterschiedliche fremde Feldstücke verliefen. Die Landwege sind nun rechtlich als öffentlich festgeschrieben, die von allen Landwirten genutzt werden können. 723.200 Euro sind investiert Neben der Neuordnung von 131 Flurstücken, sind auch Schandflecke aus dem Ortsbild verschwunden. Dazu ist der alte Milchviehstall in Frohnsdorf abgerissen worden. Dabei sind rund 4000 Quadratmeter entsiegelt worden, die nun als Weidefläche genutzt werden können. Zudem wurden fünf Wege neu angelegt, mit einer Länge von circa 2000 Metern. Für die kompletten Maßnahmen wurden insgesamt 723.200 Euro ausgegeben. Die Eigenleistungen betragen 72.320 Euro, die die Gemeinde wie auch landwirtschaftliche Betriebe erbrachten. Ortsbild ist attraktiver Mit der erreichten Arbeit können Dietmar Graichen, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Frohnsdorf-Göpfersdorf, und die anderen Mitglieder der Gemeinschaft mehr als zufrieden sein. „Wir haben als Dorf einen großen Nutzen“, betont Graichen, der von 1999 bis 2017 Bürgermeister von Frohnsdorf gewesen war. Es seien nicht nur rechtliche Unklarheiten geregelt worden, sondern auch das Ortsbild habe sich positiv verändert.