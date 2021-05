Fenstersanierung erreicht Halbzeit

Diplom-Restauratorin Kathrin Rahfoth hat bereits neun der über 120 Jahre alten Bleiglasfenster an der Friedhofskapelle originalgetreu restauriert.

Altenburg. Bereits neun Fenster der Altenburger Friedhofskapelle sind restauriert. Stadt sucht weitere Unterstützer

An der Friedhofskapelle am Grüntaler Weg wurden sieben weitere Bleiglasfenster eingebaut. Damit sind nun insgesamt neun der wertvollen Fenster von Fachleuten originalgetreu restauriert. Zwei restaurierte Fenster waren schon im Vorjahr wieder an ihrem angestammten Platz eingesetzt worden.

Der Komplex der Friedhofskapelle, welcher 1897 eingeweiht wurde, wird etwa 30 bis 40 Mal pro Jahr für Trauerfeiern genutzt, konfessionsunabhängig. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist inzwischen etwa die Hälfte des Weges geschafft.

Für die Rettung der Bleiglasfenster konnte die Stadt auf Denkmalschutzfördermittel in Höhe von circa 75.000 Euro zurückgreifen. Hinzu kommen zweckgebundene Spenden von aktuellen sowie ehemaligen Einwohnern der Skatstadt in Höhe von rund 10.000 Euro. Rechnet man die Mittel aus dem Vorjahr hinzu, summieren sich die bisher eingesetzten Spendengelder auf etwa 30.000 Euro. Damit die Stadt die zweite Hälfte der Kapellenfenster sowie die Fenster der beiden angrenzenden Leichenhallen ebenfalls erneuern möchte, sind weitere Spenden willkommen.