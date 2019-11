Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festliche Kränze und Gestecke basteln Frauen in Bornshain

Jedes Jahr trifft sich die Bastelgruppe des Feuerwehr- und Heimatverein Taupadel 1934 im Feuerwehrhaus Bornshain zum Weihnachtsbasteln. In gemütlicher Runde entstanden so in zwei Stunden zahlreiche kunstvolle Adventskränze und Gestecke. „Wir machen das immer in der Woche vor dem ersten Advent, jeder bringt ein wenig Material mit und dann machen wir es gemütlich“, sagt Manuela Nitzsche vom Verein. Jüngste Teilnehmerin in diesem Jahr war die vierjährige Emma.