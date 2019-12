Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festliche Stimmung im Herzen der Stadt

Altenburg Viele Altenburger und Gäste aus dem Umland besuchen zu gern den Weihnachtsmarkt in Altenburg mitten in der historischen Altstadt mit dem Renaissance-Rathaus.

Schon allein das Lichtermeer entlang der Händlerhäuschen bis hoch hinauf zur Weihnachtstanne lässt die Besucherherzen vor Freude höher schlagen. So auch bei der Arztassistentin Mila Denentieva, die mit Mutter Nadja und Tochter Sophia das festliche Treiben unter anderem unter dem übermannsgroßen Christengel sowie Schnee- und Weihnachtsmännern genoss. „Als Familienausflug geht es jedes Jahr zum Altenburger Weihnachtsmarkt“, so die Wintersdorferin mit Blick auf ihre Tochter Sophia, die immer mit Lust und Liebe in der Bastelhütte kreativ werkelt.

Altenburger Markt im Lichterglanz erfreut die Besucher

Der 13-jährige Noah Wust aus Windischleuba lernt in Altenburg am Friedrichgymnasium, gehtgern mal mit Freunden über dieses Festgelände und meinte: „Die fröhliche Stimmung hier ist ein wahrer Genuss.“ Das Altenburger Ehepaar Karin und Waldemar Beutler schloss sich dessen Meinung an. „Auch wir erfreuen uns stets am bunt geschmückten Markt im schönsten Lichterglanz. Man trifft Bekannte, denen man teils lange nicht begegnet ist und kommt bei Wurst und Glühwein ins Gespräch“, sagte Karin Beutler.

Besucherin Martina Wagner lobte das Händlerhäuschen von Steffen Weiß aus Berga bei Gera mit Kunstgewerbeartikeln und Klaus Rehmer aus Markkleeberg war sich sicher: „Hierher muss ich auf alle Fälle nochmals mit der ganzen Familie kommen.“

Der Altenburger Weihnachtsmarkt hat noch bis Sonntag, 22. Dezember, geöffnet. Von 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag bis 20 Uhr, sind Besucher willkommen.