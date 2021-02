Feuerwehr entfernt Eiszapfen

Während es an den städtischen Gebäuden in Schmölln derzeit keine Probleme mit Eiszapfen gibt, musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken, um einige große eisige Exemplare an einem Privathaus zu entfernen. „Es war Gefahr in Verzug, deshalb haben wir eine Ersatzvornahmen vorgenommen“, informiert Bürgermeister Sven Schrade (SPD). In der Altenburger Straße am Gewerbepark entfernten die Einsatzkräfte mit Hilfe der Drehleiter die Zapfen. Schmöllner hatten sich zuvor an die Stadt gewendet und um Hilfe gebeten. Nun wird versucht, mit dem Eigentümer des Hauses Kontakt aufzunehmen, denn er muss die Kosten für den Einsatz der Feuerwehr übernehmen.