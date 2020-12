Feuerwehr Grünberg erhält Rückendeckung von Ponitz

Eine grundlegende Entscheidung hatte der Gemeinderat Ponitz zu treffen: Sollen die Wehren von Ponitz und Grünberg zusammengelegt werden oder nicht? Aus fachlicher Sicht bräuchte es nur eine Wehr, sagt Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Wegen der 100-jährigen Tradition der Grünberger Feuerwehr sowie der 17 Aktiven, die sehr motiviert und gut ausgebildet seien, habe man sich aber gegen eine Zwangsfusion entschieden. „Wir stehen voll hinter der Wehr“, so Greunke.

Letzten Endes werden die Grünberger sogar gestärkt, weil sie künftig wie die Ponitzer einen eigenen Wehrführer bekommen. Bislang unterstand Ortsbrandmeister Ulf Knorr je ein berufener Gruppenführer. Die Wehrführer sollen im kommenden Frühjahr neu gewählt werden, ebenso wie der Ortsbrandmeister, dessen Amtszeit ausläuft. Greunke zeigte sich dankbar für die sachlich geführte Diskussion: „Es war ein langer Prozess. Wir hätten es uns auch einfach machen können. Aber damit ist nicht automatisch gesagt, dass es immer so bleiben wird.“ Aktuell sei jedoch kein großer Investitionsbedarf gegeben. Der bauliche Zustand der Feuerwehr in Grünberg sei gut, auch die Ausrüstung relativ neu sowie das Kleinlöschfahrzeug noch mindestens bis 2026 nutzbar.

Gemeinde kämpft um weiteren Ausbau

Man müsse kämpfen, manchmal gebe es im Frühjahr doch noch unversehens Geld vom Land für das eine oder andere Bauvorhaben, zeigt sich Marcel Greunke überzeugt. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt er und stellte dem Gemeinderat den Planungsstand zum Ausbau der Gößnitzer Straße vor. Der wurde mehrheitlich angenommen. Wie berichtet, bekam der Zweckverband Altenburger Land (ZAL), dem Greunke auch vorsteht, keine Förderzusage für den Anschluss von etwa 40 Haushalten.

Das Landesamt für Bau und Verkehr wird im kommenden Jahr die Straße erneuern, der ZAL wollte in einer Gemeinschaftsmaßnahme die Abwasserkanäle vom Sammler am Gemeindeamt bis zur Ortsgrenze verlängern, was auch Grundlage zur Erschließung vieler Nebenstraßen sei. Im Bereich der Gößnitzer Straße sind zudem acht neue Eigenheimstandorte vorgesehen. Greunke zeigte sich erfreut, dass aktuell so eine rege Bautätigkeit in sämtlichen Ortsteilen festzustellen sei. Der Bebauungsplan Gößnitzer Straße wurde einstimmig angenommen.