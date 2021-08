Feuerwehr und Polizei bei Brand in Schmöllner Betriebsgelände im Einsatz

Schmölln. In einem Betriebsgelände im Schmöllner Ortsteil Sommeritz ist es zu einem Brand gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr sind Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, da es in Sommeritz in einem Betriebsgelände zu einem Brand gekommen war. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich vor Ort heraus, dass in einem Nebengebäude des Betriebes zwei Blechcontainer, welche mit Abfallprodukten aus Zinkmetall gefüllt waren, brannten.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Person wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

