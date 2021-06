Feuerwehr und Polizei in Altenburg im Einsatz

Am 16. Juni gegen 14:35 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei bei einem Wohnungsbrand in der Ahornstraße zum Einsatz. Die vier Anwohner verließen laut Polizei während des Einsatzes eigenständig das Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Warum es in der Wohnung eines 31-jährigen Anwohners zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die anderen Wohnungen im Haus wurden wieder frei gegeben. Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt.

