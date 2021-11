Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Prößdorfer See

Lucka / Lutschütz. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Einsatz am Prößdorfer See

Feuerwehr und Polizei kamen am Montagabend in Lucka gegen 17.45 Uhr am Prößdorfer See zum Einsatz, da Zeugen im Wasser eine undefinierbare Substanz bemerkten. Vor Ort bestätigte sich dies. Es wurden Wasserproben genommen und das Umweltamt informiert. Die Zufahrt zum See wurde zunächst abgesperrt. Die Untersuchung der Wasserproben ergaben, dass der Grund der Wasserveränderung eine biologischer Ursache hat: Es handelt sich um Algen. Ein strafbares Handeln liegt laut Polizei nicht vor.

Pkw im Straßengraben

Am 16. November gegen 4.20 Uhr fuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Citroen auf der Ringstraße in Lutschütz in Richtung Dorfmitte. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Ein Verkehrsschild wurde beschädigt und der Citroen war nicht mehr fahrbereit. Zum Glück wurde niemand verletzt.

