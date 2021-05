Feuerwehreinsatz in Altenburg - Auto rollt gegen anderes Auto in Gößnitz

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Einsatz in Geraer Straße

Nachdem Dienstagabend gegen 23.45 Uhr ein möglicher Brand aus der Geraer Straße in Altenburg, rückten Feuerwehr und Polizei aus. Der Brandort konnte lokalisiert werden. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines Autoservices in der Geraer Straße ein Haufen mit Schnittholz und Laub zu brennen begann, wobei noch kein offenes Feuer entstanden war. Dennoch entwickelte sich starker Rauch.

Die Feuerwehr begann unverzüglich mit ihren Löscharbeiten, wobei die Straße komplett gesperrt werden musste. Glücklicherweise wurden weder Personen verletzt noch etwaige Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen: Tel. 03447 / 4710.

Pkw rollt vorwärts

Am 25.05.2021, gegen 16:05 Uhr hielt ein Pkw Renault in der Zwickauer Straße verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender Ford Fiesta hielt ebenfalls an. Die 19-jährige Fahrzeugführerin hatte ihr Fahrzeug jedoch nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, so dass der Pkw Ford schließlich auf den Pkw Renault rollte und es zum Aufprall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

