Feuerwehrvereine im Altenburger Land sollen wieder aufleben

Schmölln. Einen wertvollen Erfahrungsaustausch hat es bei der ersten Videokonferenz des Kreisfeuerwehrverbandes gegeben.

Pandemiebedingt führte der Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land (KFV) Anfang Juni seine erste Videokonferenz durch, wie Andreas Hofmann, Vorsitzender des KFV, mitteilt. Eingeladen waren alle Stadt- und Ortsbrandmeister, Wehrführer, Vereinsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie der Kreisbrandmeister. Als Gast nahm Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) teil. Immerhin zähle die Feuerwehr der Knopfstadt die meisten Aktiven in ihren Reihen, so Hofmann.

Die Tagung solle sich in Zukunft etablieren, sie dient dem Gedanken- und Informationsaustausch sowie dem Ansprechen von Problemen. Auch im Altenburger Land habe sich durch die Corona-Pandemie vieles verändert, führte der Vorsitzende aus. Dennoch seien die Feuerwehren eine zuverlässige Säule im Bevölkerungsschutz geblieben. Auch unter den erschwerten Bedingungen sei die Einsatzbereitschaft stets zu 100 Prozent gewährleistet gewesen.

Besonders kleine Vereine schwer getroffen

Erschwert wurde natürlich auch die ehrenamtliche Arbeit der Vereine. Aufgrund des coronabedingten Wegfalls von Veranstaltungen fehlt vielen Vereinen ein wichtiger Teil ihrer Einnahmen. Diese werden aber zur Finanzierung des Vereinsbetriebs unbedingt benötigt. Besonders kleine und ländliche Vereine sind von den Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen.

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien Feuerwehrvereine wichtig, aber auch für die Unterstützung der Wehren und nicht zuletzt für die Pflege von Brauchtum und Sozialem unverzichtbar, so Andreas Hofmann. Er appellierte an die Vereinsvorstände, in dieser schwierigen Zeit zusammen zu halten und alle Mitglieder zu motivieren.

Im Anschluss wurde ausführlich diskutiert, etwa darüber, wie man sich die Arbeit im KFV in Zukunft vorstellt. Ebenso, wie man nach der Pandemie möglichst schnell wieder einen geregelten Dienstbetrieb bei den Wehren erlangt. Die neue Uniform war Thema, wie auch die Nachwuchsarbeit bei den Jugendwehren. Sobald es wieder möglich ist, das wurde deutlich, werden die Vereine mit frischen Ideen das Leben wieder aktivieren.

Große Einigkeit herrschte im Bezug auf die Beratung in großer Runde an sich: Diese will man unbedingt beibehalten. Ob in Form einer Frühjahrs- oder Herbsttagung oder gar beidem, soll in den nächsten Beratungen festgelegt werden. Auch nach der Pandemie will man die zusätzliche Variante der Videokonferenzen weiter anbieten.

Geplant, organisiert und moderiert wurde die Videokonferenz von Volker Stubbe. Für technische Unterstützung dankte der Verbandsvorsitzende dem Kreisjugendring sowie Gabriel Kinzel von der Ortsteilfeuerwehr Altkirchen. Die Technik stellte die die Stadtverwaltung Schmölln zur Verfügung.