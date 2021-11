Finanzspritze für Schmöllner Sprach-Kindergarten

Schmölln. Bund fördert Kindertagesstätte Am Finkenweg mit 25.000 Euro.

Mit 25.000 Euro unterstützt das Bundesfamilienministerium den Schmöllner Kindergarten Am Finkenweg aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kindertagesstätten: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.

Sprachliche Fähigkeiten verbessern

Die Förderung läuft für das Jahr 2022. Das teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) mit. „Wenn wir über gute Bildung für alle reden, müssen wir über sprachliche Fähigkeiten reden. Hier setzt das Bundesprogramm an. Es geht darum, dass jedes Kind sich seinem Alter entsprechend ausdrücken kann, dass es Sprache als Konfliktlöser einzusetzen weiß und es sich durch Sprache zugehörig fühlt. Gleichzeitig soll Sprache aber auch den Horizont erweitern“, so Kaiser.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

All diese Möglichkeiten biete das Bundesprogramm den Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertageseinrichtungen.

Mehr als 40 Kindergärten profitieren

Mehr als 40 Kindertagesstätten würden in Kaisers Wahlkreis, der Gera, den Landkreis Greiz und das Altenburger Land umfasst, bereits eine Förderung aus dem Bundesprogramm erhalten.

„Wichtig ist es, dass die gute Arbeit der Fachkräfte am Ende der Förderperiode nicht einfach wegbricht. Was sich bewährt habe, müsse fortgesetzt werden“, so die SPD-Politikerin abschließend. An die Einrichtungen appelliert sie, sich bei Problemen frühzeitig an sie zu wenden.

Hintergrund: Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kindertagesstätten: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das Bundesfamilienministerium seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Zudem sind die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien weitere Handlungsfelder. Seit diesem Jahr sind der Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen zu den Förderschwerpunkten des Bundesprogramms hinzugekommen.