Firmen greifen auf Heim- und Kurzarbeit zurück

Die Corona-Krise mit ihren Folgen wie Schul- und Kindergartenschließungen macht auch den Unternehmen der Region zu schaffen. Wir wollten wissen, wie Firmenchefs mit der Situation umgehen.

„Unsere Büromitarbeiter haben wir in Heimarbeit geschickt, sie wurden mit Laptops ausgestattet“, sagt Christian Wolf, Geschäftsführer der Firmengruppe mit Sitz im bayerischen Schwandorf, zu der die Wolf Wurstspezialitäten GmbH in Schmölln gehört. Und er fügt an: „In der Produktion geht das natürlich schlecht, ich kann den Leuten ja keinen Cutter mit nach Hause geben.“ Das bedeutet, dass die Produktionsmitarbeiter auf Arbeit kommen müssen. Über Schichtsystem und firmeninterne Absprachen versuche man, den Eltern, die die Kinderbetreuung absichern müssen, entgegen zu kommen.

Weitere Schutzmaßnahmen

Bei Wolf in Schmölln habe man weitere Schutzmaßnahmen getroffen. So habe man die Kantinenmitarbeiter aufgeteilt und verschiedene Essenszeiten für die Mitarbeiter einzelner Arbeitsbereiche vereinbart. Darüber hinaus kommt kein Besucher mehr in die Firma. Die Angestellten seien geschult worden bezüglich Infektionsschutzmaßnahmen. Allerdings seien die, da sie ja in einem Nahrungsmittelbetrieb arbeiten, in puncto Desinfektion ohnehin sehr vorbildlich.

Auch bei der Dietzel GmbH in Beerwalde habe die Gesundheit der Mitarbeiter oberste Priorität, betont Unternehmenssprecherin Denise Gödicke. Demnach wurden bereits Ende Februar die Mitarbeiter für Hygienemaßnahmen sensibilisiert. „Ebenso reagieren wir aktuell mit der Absage von allen Besuchsterminen, sowohl außer Haus, als auch intern, um das Infektionsrisiko unserer Mitarbeiter zu senken und die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren.“, so René Eichhorn, Vertriebsleiter Dietzel Hydraulik.

Unternehmen prüfen Produktionsstopp

Um die Kinderbetreuung der Mitarbeiter sicherzustellen, findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Mitarbeitern und Führungskräften statt – so können Schichten noch getauscht oder die Arbeitszeit flexibel den Gegebenheiten angepasst werden. Auch im Bereich der Warenannahme- und abholung sind Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. Lieferanten dürfen die Werkshallen nur noch nach Aufforderung betreten oder Dokumente nur nach Anweisung austauschen. Damit versucht man auch in diesen sehr frequentierten Bereichen das Infektionsrisiko zu minimieren.

Bei Präzisionsoptik Gera (POG) in Löbichau will man sich derzeit zu diesem Thema nicht äußern, weil sich die Situation täglich ändere. Zu den Maßnahmen bei der Schmöllner Niederlassung des Österreicher Voestalpine-Konzerns will sich dieser nicht äußern, da dies aufgrund der Vielzahl der Standorte weltweit die Kapazitäten übersteigen würde. Derzeit werde geprüft, welche Produktionsbereiche unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben weitergeführt werden können, welche stark reduziert werden oder gänzlich heruntergefahren werden müssen, so Unternehmenssprecherin Julia Hermetter.

Anfragen zu Kurzarbeitergeld exponentiell gestiegen

Wir haben mit Chefs weiterer Unternehmen telefoniert, die allerdings über ihre Firma nichts in der Zeitung lesen wollen. Klar ist aber, dass es schon jetzt Kurzarbeit gibt, was Produktionsausfälle und Umsatzeinbußen zur Folge hat.

Weder zur Zahl der Anträge, die Firmen aus dem Altenburger Land jetzt schon eingereicht haben, noch zur Höhe des Kurzarbeitergeldes lasse sich derzeit etwas sagen, so Carsten Rebenack auf Nachfrage. „Aber die Anfragen und Beratungen rund ums Kurzarbeitergeld haben exponentiell zugenommen“, sagt der Sprecher der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. Unternehmer aus zahlreichen Branchen seien darunter. Die Arbeitsagentur habe darauf reagiert. „Alle Mitarbeiter, die zum Kurzarbeitergeld Auskunft geben können, sind derzeit am Start“, betont Rebenack.