Schmölln: Firmen werden zu Corona-Auswirkungen befragt

Seit Mitte März bestimmt Corona unseren Alltag. Gerade Unternehmer bekommen diese Auswirkungen im eigenen Betrieb ganz konkret zu spüren.

Vorschläge zur Unterstützung

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schmölln einschätzen sowie Hilfs- und Unterstützungsvorschläge ableiten zu können, bietet die Stadtverwaltung Schmölln nun eine freiwillige Umfrage für Unternehmen und Gewerbetreibende an, die ihren Sitz in Schmölln haben.

„Uns ist es wichtig, der Wirtschaft zu zeigen, dass wir für sie da sind. Handlungsempfehlungen und Unterstützung können wir aber nur bieten, wenn wir einen Überblick über die aktuelle Situation in den Unternehmen haben“, erklärt Bürgermeister Sven Schrade (SPD) die Idee hinter der Befragung.

Bis 31. Januar Fragebogen an Stadt

Der Fragebogen kann online über die Homepage der Stadt www.schmoelln.de unter der Rubrik Corona-Hilfen heruntergeladen werden.

Um eine zügige Auswertung durchzuführen, soll der Fragebogen bis zum 31. Januar nächsten Jahres an die Stadtverwaltung Schmölln zurückgeschickt werden, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@schmoelln.de oder per Fax an 034491/7 61 10.