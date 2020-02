Fliegender Salon hebt ab im Altenburger Land

Im Altenburger Land startet der Fliegende Salon. Mit 1,2 Millionen Euro gefördert wird das auf vier Jahre angelegte Projekt im Rahmen des Modellprogrammes „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ von der Kulturstiftung des Bundes. Weitere 20 Prozent steuert das Landratsamt bei, in dem es vor allem Personal bereitstellt. Luise Ehrhardt, bis dato Mitarbeiterin im Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, koordiniert ab sofort alles, womit der Fliegende Salon im Altenburger Land abheben will. Und er soll vor allem in den ländlichen Regionen des Kreises unterwegs sein.

Projektkoordinatorin für den "Fliegenden Salon" ist Luise Ehrhardt beim Landratsamt Altenburger Land. Foto: Jana Borath

Mit dabei sind das Theater Altenburg-Gera, das Lindenau-Museum, das Museum Burg Posterstein sowie die Musikschule Altenburger Land. Die Hauptakteure beim Fliegenden Salon sind indes andere: Vereine, Gruppierungen, Organisationen, Sportgruppen und viele mehr, die bereits aktiv sind in ihren Dörfern, in Städten und Gemeinden. Vor allem sie sollen von der Zusammenarbeit mit den etablierten Kultureinrichtungen profitieren. „Wichtigstes Ziel ist es, alle zusammenzubringen und die Ideen abzustimmen“, umreißt Luise Ehrhardt. Lokale Initiativen sollen so unterstützt und gestärkt werden, ein Netzwerk könnte entstehen, das idealerweise auch nach den vier Projektjahren weiter Bestand hat. Das Schöne sei ja, so Ehrhardt weiter, dass es für die Umsetzung des Vorhabens lediglich ein grobes Gerüst gebe. „In der Ausgestaltung sind wir sehr frei.“

Erster Schritt ist nun, verschiedene Salonpartner zu finden, die gerne in den Fliegenden Salon einsteigen möchten. Was die Themen angeht, so seien hier keine Grenzen gesetzt: Ob Umwelt oder Sport, Bildung oder Denkmalpflege oder ein strittiges lokales Thema – alles kann aufgegriffen und im Fliegenden Salon vertieft werden. Wichtig dabei: viele Menschen vor Ort sollten einbezogen werden, um alles kreativ umzusetzen.

Wie das gehen kann, erlebte das Altenburger Land bereits vor fast genau einem Jahr. Der Fliegende Salon öffnete als Pilotprojekt in Ponitz seine Pforten. Es ging um das Leben an und mit Grenzen. An renommiertem Ort, im Renaissanceschloss, beschäftigten sich einen Tag lang Vereine, Verbände, Anwohner, Tanzgruppen, Musikensemble und viele andere mehr mit dem Thema Grenzerfahrung. Der Tag übertraf laut Wirtschaftsförderer Michael Apel sämtliche Erwartungen. Die Resonanz beim Publikum war enorm, die Beteiligung an den einzelnen Darbietungen ebenfalls.

Einige lokale Partner für die jetzt startenden Salons haben sich bereits empfohlen: Meuselwitz mit Kohlebahn und Bergbrüdern, Fockendorf mit seinem Papiermuseum sowie der Verein Altenburger Bauernhöfe mit der Bockwindmühle Lumpzig. Ebenfalls in Löbichau soll der Fliegende Salon landen. Und auch Veranstaltungstermine gibt es mit dem 23. Mai in Meuselwitz und den 28. Juni in Lumpzig schon.

Zwar gibt es keine feste Veranstaltungszahl im Rahmen des Projektes. Doch sollen im Förderzeitraum jährlich acht Salon-Veranstaltungen stattfinden. Auf der Suche nach Partnern und um das Projekt bekannt zu machen im Altenburger Land habe man jetzt alle Bürgermeister angeschrieben und zu einem Workshop Anfang März eingeladen. Interessierte können sich außerdem ab sofort bewerben als Salonpartner.

Kontakt: trafo@altenburgerland.de