Fliegender Salon in Grünberg gelandet

Grünberg/Ponitz. Zeugnisse aus der Ortsgeschichte werden gesammelt. Jeder kann sich beteiligen.

Bereits zweimal, am 28. März und am 19. April, haben sich Grünberger getroffen, um in diesem Jahr ein gemeinsames Vorhaben zu realisieren. Im Rahmen des „Fliegenden Salons“ gilt es auf die Vergangenheit und vor allem die Perspektive des Ortes zu blicken.

Die gibt es natürlich nur, wenn möglichst viele Einwohner mitmachen. Zunächst wurde ein Oberthema gesucht, das den Salon zusammenfassen kann. Nachdem verschiedene geschichtliche Ereignisse, wie der Zug der Grünberger in Tracht zum sächsischen König, die Vertretung der Grünberger Brauerei auf der Weltausstellung in Paris, die Verbindung der Naturforscher (Ornithologischer Verein Obergrünberg) mit Expeditionen nach Südamerika zur Sprache kamen, stand der Titel fest: „Von Grünberg in die Welt“. Dieses Motto birgt hoffentlich die Möglichkeit, dass auch junge Grünberger, die heute in anderen Ländern leben, zu Wort kommen können.

Hauptveranstaltung soll ein großer Salon am 10. September sein. Dann geht es darum, das Potenzial, das der Ort hat, mit Kultur, Debatten und Essen in einem großen Familienfest vorzustellen. Bis dahin gilt es noch viel vorzubereiten.

Zeugnisse werden gesammelt und aufbereitet

So sollen Zeugnisse aus der Ortsgeschichte, auch solche, die Grünberg in die Welt trugen, gesichtet, digital gesichert und aufbereitet werden. Um die Vorbereitung auf breite Schultern zu stellen, wurden Arbeitsgruppen gebildet: für das Programm, für die Geschichte, das Essen und die technische Umsetzung. Jeder kann sich also einbringen, jetzige und ehemalige Grünberger und natürlich auch Ponitzer.

Die Gemeinde hat ihre Mitwirkung zugesichert. Kirchgemeinde, Heimatverein und Feuerwehr sind dabei.

Wer Lust hat, mitzuwirken, kann sich melden bei Sonja Klein oder bei Samuel Werner. Wer Fotos, Filme, Dokumente oder Bilder aus der Vergangenheit – egal, ob jung oder alt – leihen möchte, wendet sich an Sabine Hofmann vom Lindenau-Museum.