Fliegender Salon kann abheben

„Da wächst etwas Großes zusammen“, ist Roland Krischke überzeugt. Unter Federführung des Leiters des Lindenau-Museums Altenburg wurde das kulturelle Projekt „Der fliegende Salon“ entwickelt, für das es jetzt vom Bund eine Fördermittelzusage von bis zu 1,25 Millionen Euro gab.

Der Kulturstiftung des Bundes geht es mit dem Trafo-Programm vor allem darum, die Transformation von Kultureinrichtungen im ländlichen Raum zu unterstützen. Die vom Landkreis getragenen Einrichtungen Theater, Lindenau-Museum, Musikschule und Museum Burg Posterstein haben das Salonprojekt gemeinsam entwickelt. Die Kultureinrichtungen wollen sich öffnen, gemeinsam mit Vereinen und Gemeinden sollen Kulturveranstaltungen angeboten werden, die die Leute vor Ort ansprechen.„Das ist ein Riesenprojekt, an dem wir schon lange Zeit gearbeitet haben. Dabei sind die Kultureinrichtungen im Kreis wirklich zusammen gewachsen“, freut sich Krischke. Künftig werde sich dieser Effekt sogar noch verstärken.

Nachdem sich die Jury am 11. September über das Vorhaben im Altenburger Land vor Ort informiert hat, war erst einmal Warten angesagt. Drei Monate mussten sich die Macher gedulden, bis es endlich hieß: Das Altenburger Land ist eine von sieben Regionen – eingereicht waren 17 Anträge –, die finanziell unterstützt werden. „Das ist eine großartige Sache“, sagt der Museumschef, der sich nicht nur für sein Haus freut: „Theater und wir haben zu und sind trotzdem noch da, ziehen aufs Land“, sagt er mit Blick auf die laufende Sanierung des Landestheaters und die im Januar beginnende im Lindenau-Museum.

Auch in den anderen beteiligten Einrichtungen ist die Freude groß. „Seitens des Theaters Altenburg Gera freuen wir uns sehr über die Förderung, welche es uns ermöglicht, gemeinsam mit Menschen im Altenburger Land und Partnern wie dem Lindenau-Museum oder der Musikschule Altenburger Land spannende Projekte zu realisieren“, ist auch Felix Eckerle, Chefdramaturg am hiesigen Theater, begeistert. Geplant sei etwa ein Salon à la Liszt, der im Rahmen der Liszt Biennale Thüringen an Pfingsten 2021 in Meuselwitz stattfinden soll. Dieser wird Musik, Literatur, Diskussion und Kulinarik verbinden. „Besonders freuen wir uns auf Tableaux vivants, das heißt das Nachinszenieren von Bildern durch Laiendarsteller. Bei dieser Veranstaltung wie auch ganz generell gilt, dass wir diese gemeinsam mit Menschen vor Ort, den Experten des Alltags, realisieren werden“, so Eckerle.

„Ich finde es großartig, dass wir gemeinsam dieses Projekt im Altenburger Land umsetzen können. Erstmals haben wir gemeinsam eine Konzeption, die des Fliegenden Salons entwickelt, und damit die Kulturstiftung des Bundes vom Potenzial des Altenburger Landes überzeugen können“, so Klaus Hofmann. Den Leiter des Museums Burg Posterstein freue besonders, „dass damit die Idee des Salons, dessen historisches Original das Museum Burg Posterstein mit dem Musenhof der Herzogin von Kurland schon seit über 30 Jahren erforscht und in Projekten umsetzt, jetzt endlich im ganzen Altenburger Land angekommen ist. Wir haben damit eine riesige Chance zu zeigen, wie Kultureinrichtungen den ländlichen Raum stärken und entwickeln können“, so Hofmann. Das Museum Burg Posterstein will sich im Rahmen des Projekts zum Kompetenzzentrum für die Geschichte der Region transformieren.

„Ich habe mich sehr freut, schließlich haben wir lange darauf hingearbeitet“, sagt Gabriele Herrmann. Die Leiterin der Kreismusikschule freut sich auch darüber, dass die Einrichtungen so gut zusammengearbeitet und Parallelen gefunden haben. Die Musikschule will noch mehr auf den demografischen Wandel reagieren und verstärkt Angebote nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und Senioren etablieren. „Jeder soll Gelegenheit bekommen, ein Instrument zu lernen“, sagt Herrmann. Eine mobile Musikschule sei dabei das Ziel.

Und auch Landrat Uwe Melzer (CDU) zeigte sich hocherfreut über die Förderzusage: „Diese große und willkommene Unterstützung erreicht uns zu einem idealen Zeitpunkt. Während wir die Gebäude des Landestheaters und des Lindenau-Museums sanieren, können sich unsere Kultureinrichtungen gleichzeitig gegenüber dem Altenburger Land öffnen und in den kommenden Jahren durch eine Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen die Akzeptanz für die gewaltigen Kulturinvestitionen erhöhen.“

Gestartet wird das Projekt bereits im kommenden Jahr. Zu den künftigen Trafo-Veranstaltungsorten zählen Fockendorf, Löbichau, Lumpzig und Meuselwitz. Weitere Projekte seien in Vorbereitung, weitere Orte können sich zusätzlich beim Landratsamt bewerben. „Jedes Einzelprojekt muss allerdings extra beantragt werden“, erklärt Roland Krischke. Für die Organisation soll im Landratsamt die Stelle eines Koordinators geschaffen werden.