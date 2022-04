Gera. Erlöse sollen etwa 100 Kriegsvertriebenen zu Gute kommen.

Einen Flohmarkt will die Theaterfabrik des Theaters Altenburg Gera am Samstag, 30. April, von 10 bis 18 Uhr im Hinterhof der Tonhalle Gera veranstalten. Der Erlös solle dem Schullandheim Gera gespendet werden, heißt es in der Ankündigung. In diesem sind derzeit etwa 100 Kriegsvertriebene aus Ukraine untergebracht. Wohnungssuche oder Behördengänge werden damit unterstützt.