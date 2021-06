Flugplatz und andere Themen in Nobitz

Blick aufs Terminal und den Tower am Flugplatz in Altenburg-Nobitz.

Nobitz. Der Gemeinderat kommt am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Nobitz findet am Donnerstag in der Mehrzweckhalle in der Kotteritzer Straße 18 a in Nobitz statt. Beginn der Tagung des kommunalen Parlamentes ist um 19 Uhr.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem die Bürgerfragestunde, Anfragen der Gemeinderäte, die Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH für das Geschäftsjahr 2020 und die Regelung zur Nutzung der gemeindlichen Einrichtung Wäscherolle in Nobitz.

Zschernitzsch auf der Tagesordnung

Darüber hinaus geht es um die Mehrzweckhalle, konkret um die Erneuerung der Dacheindeckung an der kleinen Halle und um das Flurbereinigungsverfahren Zschernitzsch, eine Änderung der Gemeindegrenze zwischen Nobitz und Schmölln. Auch der Bebauungsplan 018 „Hauersdorf – Dippelsdorfer Weg“ wird Thema sein.

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine Personen an der Sitzung teilnehmen, wenn sie Symptome einer Corona-Erkrankung, akute Atemwegserkrankungen oder einen akuten Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns haben. Das Tragen von medizinischen Gesichts- oder FFP2-Masken ist für alle Teilnehmer auch während der Sitzung zwingend erforderlich, heißt es in der Einladung.