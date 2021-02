Flusspegel in Schmölln noch nicht besorgniserregend

Blick auf das Hausmühlenwehr in Schmölln am 4. Februar 2021. Nach Tauwetter und reichlich Regen ist der Pegel der Sprotte in Schmölln sichtbar gestiegen.

Schmölln/Gößnitz. Nach Tauwetter und reichlichem Regen ist der Pegel der Sprotte in Schmölln, beispielsweise am Hausmühlenwehr (Foto), sichtbar gestiegen. Nach Aussage von Stadtbrandmeister Mirko Kolz sei die Situation aber nicht besorgniserregend. Lediglich in Großstöbnitz waren die Feuerwehrleute im Einsatz und fischten am Wehrrasen Treibgut aus der Sprotte. Laut Marcel Greunke, Chef des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Pleiße-Schnauder im Altenburger Land, sei die Situation an der Gößnitzer Pleiße in der vergangenen Woche kurzzeitig bedrohlich gewesen. Der Fluss war am Sportplatz bedrohlich angestiegen. Die Situation habe sich aber schnell wieder entspannt. Die erste Hochwasserwarnstufe, die bei einem Pegel von 1,60 Meter ausgerufen werde, habe man nicht erreicht. „Bei Gefahr im Verzug wären wir als Verband schnell einsatzfähig und könnten reagieren", versichert Greunke. Zu überlegen wäre allerdings, ob man einen Hochwassernotdienst innerhalb des GUV organisiere.