Förderung für Jugendarbeit im Altenburger Land auf Tagesordnung

Das Landratsamt des Altenburger Landes in Altenburg.

Altenburg. Der Jugendhilfeausschuss des Altenburger Landes tagt am Donnerstag.

Die nächste reguläre Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages Altenburger Land findet am kommenden Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr im Landschaftssaal des Landratsamt in der Lindenaustraße 9 in Altenburg statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung stehen neben Formalien unter anderem verschiedene Informationen und Allgemeines sowie diverse Anfragen an den Jugendhilfeausschuss.

Darüber hinaus beraten die Mitglieder des Ausschusse über die Vergabe des Jugendbudgets für die Förderung der Jugendverbandsarbeit im Landkreis Altenburger Land für das kommende Jahr.