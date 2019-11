Förderverein bietet viel mehr als nur Museumsbetrieb

Es begann schwungvoll in der Stadthalle Gößnitz: Das Klarinettenorchester Da Capo der Musikschule Schmölln bietet in einem Programm von zweimal 30 Minuten zahlreiche Höhepunkte und Neuheiten seines musikalischen Schaffens. „Wir haben uns so gefreut, dass wir eingeladen wurden. Wir verbinden viele Erlebnisse mit ihrem Verein“, sagte Maestro Matthias Meischner in seiner gewohnt amüsant-geistreichen Moderation.

Auf den Tag genau 25 Jahre, nachdem elf Engagierte in der Gaststätte „Grüner Baum“ den Förderverein Heimatstube Gößnitz gründeten, lud der Verein Mitglieder, Freunde und Sponsoren zu einem Festakt in die Stadthalle ein. Als einziges Gründungsmitglied war Karlheinz Schnabel anwesend. Er bekam von der Vorsitzenden Dorothee Philipp ein Präsent überreicht, zusammen mit Ingeborg Wagner, Ursula Weber und Wonneburg Hemmann, die nur wenige Wochen später dem Verein beitraten.

„Schon vor über hundert Jahren sammelten Bürger Aufzeichnungen und Dokumente über Gößnitz“, begann Philipp ihre Ansprache. Unter anderem Friedrich Schiffmann, Walter Rabold und Herrmann Käßner erweiterten später die Sammlung, indem sie historisches Kulturgut zusammentrugen. Allerdings seien diese Unterlagen im Gebäude des ehemaligen Kreisarchivs Am Löschkenberg und im Deutschen Haus unter nicht gerade idealen Bedingungen gelagert worden. Der Förderverein machte es sich zum Ziel, ein Heimatmuseum in Gößnitz zu etablieren, die Sammlung so erhalten und erweitern zu können.

Das von der Stadt 1991 gekaufte Gebäude in der Kauritzer Straße 8 wurde auf seine Eignung untersucht, allerdings favorisierte der Verein die Kleine Schule, das jetzige KulturCentrum. Um das um 1820 erbaute Fachwerkhaus zu erhalten, schlug die Stadtverwaltung dennoch vor, die Kauritzer Straße 8 durch Lehmbau wiederherzustellen. Über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) konnten sechs Arbeiter in zweieinhalb Jahren rund 8000 Lehmsteine herstellen. Am 20. Mai 2000 eröffnete die Heimatstube, was einen großen Erfolg darstelle, so Philipp. Seitdem kümmern sich die Vereinsmitglieder um Erhalt und Pflege des Museums. Nebenbei gab der Verein auch noch zwei Bücher heraus, zum 300-jährigen Jubiläum des Stadtrechts im vergangenen Jahr wurde eine Chronik veröffentlicht.

Seit 2007 binden die Vereinsmitglieder zudem jährlich eine Osterkrone aus Buchsbaum für den Brunnen auf dem Freiheitsplatz. Seit der Gründung vor 25 Jahren gibt es zudem eine Trachtengruppe. Mithilfe von ABM wurden über mehrere Jahre Trachten im Rathaus genäht, erinnerte die Hauptamtsleiterin. Dabei hätten sich die Frauen die Techniken zum Nähen selbst erarbeiten müssen. Heute hat die Gruppe 14 Mitglieder ist unter anderem beim Thüringentag, dem Altenburger Bauernreiten, dem Deutschen und dem Thüringer Landestrachtenfest oder dem Ostermarkt in Crimmitschau vertreten.

Geschenke und Glückwünsche an den Förderverein überbrachten auch die befreundeten Vereine. So waren vom Altenburger Bauernhöfeverein Heidemarie und Berndt Apel sowie Christian Klau eigens in Festtagstracht erschienen. Klau erinnerte in seiner Dankesrede an die vielen gemeinsam bestrittenen Veranstaltungen, lobte: „Es ist überaus gut, gemeinsam etwas zu erhalten.“ Angela Kiesewetter-Lorenz verlas ein Grußwort des Landrates: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, sich in seiner Freizeit so für seine Heimat einzusetzen.“ Der Verein trage erheblich dazu bei, dass viele Gößnitzer stolz auf ihre Heimat seien.

„Wir freuen uns jedes Jahr, wenn eure Trachtengruppe zur Abholung des Schützenkönigs bei uns ist“, sagte Jana Grosse, langjährige Vorsitzende des Dorf- und Heimatvereins im oberfränkischen Tettau. Peter Diedrich überbrachte Dankesworte für den Kultur- und Heimatverein Ponitz und drückte seine Hoffnung aus, der laufende Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale möge Gössnitz wieder in eine wichtige Rolle bringen. Die Vorsitzende des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Käte Jenke, dankte dafür, dass der Förderverein immer wieder Trachtenpaare organisiere, welche die Tracht sowie die Mundart präsentierten. Auch stelle man regelmäßig die Heimatstube für Veranstaltungen der AWO zur Verfügung, worüber die 160 Mitglieder des Ortsvereines sehr glücklich seien.