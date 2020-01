Folkloreensemble unter dem Dach der Volkssolidarität

Für das Altenburger Folkloreensemble sollte das Jahr 2020 ein besonderes werden. Denn im Mai steht der 40. Geburtstag des Ensembles an. Aber derzeit befindet sich der Verein in Liquidation – mangels Mitglieder.

„Als wir 1991 als offiziell eingetragener Verein nach der Wende den Neubeginn wagten, hatten wir noch 150 Mitglieder in jedem Alter. Heute sind wir noch 25 und seit fünf Jahren ruht die Nachwuchsarbeit mangels interessierter Kinder und Jugendlicher“, sagt Volker Kibisch, der 1980 zu den Gründungsmitgliedern gehörte und seit der Wende als Ensemble-Chef fungiert. „Klar haben wir sehr lange über diesen Schritt nachgedacht, mit uns gerungen und diskutiert. Aber die Auflösung des Vereines ist die sinnvollste Alternative, auch wenn einem dabei das Herz blutet“, so Kibisch.

Das Folkloreensemble wird aber nicht von der Bildfläche verschwinden wird. „Wir sind zwar kein eigenständiger Verein mehr, bleiben aber als Interessengruppe unter dem Dach der Volkssolidarität bestehen“, sagt Volker Kibisch, der Geschäftsführer der Volkssolidarität Altenburger Land ist.

Die IG Folkloreensemble der Volkssolidarität Altenburger Land, wie der offizielle Name ist, hat ihr Domizil weiter in der Brauerei. Und der Fundus an historischen Trachten geht an die IG über. Das Jubiläum soll ausgiebig gefeiert werden. So soll es am 17. Februar die Erstaufführung eines Films über Thüringer Mundarten im Kino Capitol geben, bei dem die Folkloristen mitwirkten. Am 2. Mai ist in der Brauerei die Festveranstaltung geplant.